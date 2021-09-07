خلافات الجيرة.. تفاصيل مقتل شخص بطعنات آخر في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ملابسات مقتل أحد الأشخاص وضبط مرتكب الواقعة.

تلقي قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من المستشفى العام باستقبالها جثة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) وبها جرح طعني نافذ بالصدر.

بالانتقال وسؤال والده اتهم (أحد الأشخاص) بالتعدي على نجله بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات الجيرة فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبطه والأداة المستخدمة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وقيام المتوفـى بالتعدي عليه بسلاح أبيض (كتر) فأحدث إصابته بجروح قطعية باليد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.