لا تتهاونوا.. برلماني يحذر المواطنين من موجة "كورونا" الرابعة ويشدد على الإجراءات الاحترازية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن التجربة المصرية في مجابهة فيروس كورونا تستحق الإشادة ومحل تقدير عالميًّا؛ فمنذ اليوم الأول والقيادة السياسية سخرت كل إمكانات الدولة وتضافرت جهود جميع مؤسساتها من أجل مجابهة خطر هذا الوباء العالمي، وتعاملت معه من خلال استراتيجية شاملة ورؤية مستنيرة، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأضاف أبو الفتوح، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن مصر تقترب من جعلها مركزًا إقليميًّا لتصنيع اللقاحات في قارة إفريقيا من خلال إنشاء مصنع لتصنيع اللقاحات في مجمع فاكسيرا Vaccera في مدينة 6 أكتوبر، فضلًا عن إنشاء مصنع جديد في مرحلة التنفيذ، والذي يهدف إلى إنتاج 8 لقاحات كبيرة تخدم جميع المواطنين، في ضوء خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتصديرها إلى دول القارة الإفريقية، ومن ثم إلى المنطقة بأسرها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الكمامة لا تزال هي الفاعل الرئيسي في الوقاية من كورونا حتى بعد تلقي اللقاحات، مضيفًا أن أعراض الفيروس المتحور تبدأ بالظهور بشكل أسرع، وتتمثل الأعراض في حدوث رشح شديد وآلام في المفاصل والحرارة العالية وفقدان حاسة الشم والتذوق، ولديه قدرة عالية على الانتشار بشكل سريع.

وأوضح أبو الفتوح أن الوضع في مصر في ما يتعلق بتطعيم المواطنين ثابت حتى الآن؛ حيث تلتزم مصر بتحديث منظمة الصحة العالمية بأن التطعيم يكون للأفراد لمن هم أكبر من 18 عامًا، مؤكدًا أن اللقاحات هي الأمل في الخلاص من فيروس كورونا، كونها تخفف أعراض الإصابات إلى حد كبير.

وحذر عضو مجلس الشيوخ المواطنين من التهاون بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا اللعين؛ خصوصًا مع إعلان وزارة الصحة ظهور بعض الحالات من متحور دلتا، والذي يعتبر هو الأشد فتكًا والأسرع انتشارًا.