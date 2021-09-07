شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يثمن دعم بوروندى لمصر فى القضايا المتعلقة بالأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى وجود رغبة مصرية في تعزيز التعاون المشترك مع بوروندي، موضحا أن مواقف بوروندي داعمة لمصر ومتفهمة للقضايا الجوهرية التى تمس الأمن القومى المصرى، مثمنا قوة الدفع في العلاقات بزيارة الرئيس البوروندى للقاهرة فى مارس.

وأكد شكرى في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البوروندى وجود اتجاه مصري لدعم بوروندي في التشييد والبناء والرعاية الصحية، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاق الموقعة بين البلدين خلال البلدين خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح وزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو أنه تم التباحث مع وزير الخارجية سامح شكرى حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات لأن البلدين تربطهم علاقات قوية ووثيقة وتتمتع بالقوة وتم تعزيز هذه العلاقات خلال زيارة الرئيس البوروندي في مارس الماضي.