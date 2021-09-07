شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن فتح باب التقديم لمنح برنامج ماجستير حفظ التراث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة فتح باب التقديم لبرنامج ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع للعام الجامعى 2021 / 2022، وذلك بالتعاون مع جامعة براندنبورج بألمانيا.

أوضح الدكتور ماجد نجم فى بيان أن هذا البرنامج يقدم فرصة مميزة للباحثين في مجال السياحة والتراث، حيث يهدف البرنامج إلى إكساب الطلاب الملتحقين به المعارف والمهارات والقدرات اللازمة لإدارة التراث الثقافى بصورة عامة، والمواقع الأثرية والتراثية بصفة خاصة، ويكسب البرنامج الخريج عدة مهارات في مجال حفظ التراث وإدارة المواقع.

أشار الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من الوحدات الدراسية التى تجمع بين المواد العامة المؤهلة للدراسة والبحث في مرحلة الماجستير، والمواد المرتبطة بحفظ التراث، وإدارة المواقع بالإضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بالتهيئة والادارة السياحية للمواقع التراثية، ومن خلال تلك الوحدات الدراسية يتم تأهيل المدير الناجح للموقع التراثى.

أضافت الدكتورة رانيا طاهر دنانه، مستشار الجامعة للعلاقات الثقافية وإدارة الفعاليات الكبرى، ومسئول تسويق البرنامج أن معهد الآثار الألماني DAI يقدم منحًا للطلاب المصريين (بالمسار الدولي) للبرنامج يتضمن قضاء فصلا دراسيًا بألمانيا، والحصول على شهادة مشتركة، تشمل تغطية المصروفات الدراسية للبرنامج وجميع تكاليف السفر والإقامة بألمانيا.

كما تقدم جمعية التطوير والتنمية PDF منحا كاملة للطلاب المصريين ( بالمسار المحلى) للبرنامج تغطى جميع المصروفات الدراسية والإدارية.



*وتتمثل شروط القبول فيما يلي*: -

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس أو الليسانس من احدى الجامعات المعترف بها فى مجال الاثار، أو السياحة، أو الارشاد السياحى، أو الادارة الفندقية، أو الهندسة، أو حفظ التراث، أو التاريخ، أو ما يوازيها من مؤهلات.

-على المتقدم إثبات المعرفة الكافية باللغة الإنجليزية.

- وللحصول على الدرجة لابد من دراسة 120 نقطة معتمدة متضمنة بحث الماجستير.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الدخول على الموقع للحصول على مزيد من المعلومات:

http://heritage.edu.eg

أو مراسلة مسئولي البرنامج عبر البريد الإلكتروني الآتي:

[email protected]

