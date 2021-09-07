شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية بوروندى عن سد النهضة: الحق فى الحياة يأتى قبل الحق فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير خارجية بوروندى ألبرت شينجيرو، إن بلاده بها المزيد من فرص الاستثمار بعد تخلص البلاد من النزاعات المسلحة وباتت الأمور سانحة للاستثمار بأمان، موجها الدعوة للمستثمرين المصريين للاستثمار فى عدة مجالات، موضحًا أنه تم التباحث حول قضايا السلام والأمن والتنمية فى المنطقة.

وأكد وزير خارجية بوروندى فى مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية سامح شكرى، أن ملف سد النهضة حساس جدا، وأنه يحق لأى دولة أن تحقق التنمية لكن المياه بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، موضحًا أن الحق فى الحياة يأتى قبل الحق في التنمية ولذا مسألة سد النهضة يجب أن تحل عبر الحوار بين الدول والاتفاق على اتفاقيات تكون ملزمة قانونا، مضيفًا أن خيار الحرب ليس خيار حكيم وهذا الخيار العسكرى لن يقدم شىء ونحن نؤدى مبادرة رئيس الكونغو وأى آلية مبادرة موازية لها يمكن ألا تكون مثمرة ويجب علينا العمل وفق الآلية الحالية.