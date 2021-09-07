شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يطلق قوافل الخير لتوزيع 96 ألف كرتونة غذائية ومساعدات طبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انطلاق أسطول القافلة المخصص لمحافظة الجيزة والذى يضم المساعدات الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بإجمالى 96 ألف كرتونة غذائية متنوعة بالإضافة إلى المساعدات الطبية، مؤكداً أن قافلة أبواب الخير تتم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى وبمشاركة 20 منظمة مجتمع مدنى وجمعيات خيرية .

يأتى ذلك عقب تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى قافلة" أبواب الخير " والتى تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى ينظمها صندوق تحيا مصر لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى.

وأشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر ودوره فى مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التى تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الإجتماعى ومحاربة الفقر بكل صوره وأشكاله .

وشدد راشد، على المسئولين بسرعة تقديم الدعم اللوجستى واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال أسطول القافلة والبالغ عدد المركبات به حوالى 48 تريلا و 2 سيارة جامبو كبيرة مؤكداً على ضرورة متابعة أعمال التنفيذ والتوزيع وذلك لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وخاصة فى القرى والأماكن النائية.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن القوافل شملت مساعدات طبية سيتم دعم مستفشيات البدرشين وأطفيح والصف المركزى ومنشأة القناطر وشبرامنت بها وهى 5 ماكينات غسيل كلوى، 20 كرسى غسيل كلوى، 8 حضانة بمشتملاتها، 5 جهاز علاج بالضوء، 3 جهاز إفاقة، 2 جهاز قياس الصفراء، 3 جهاز ضغط المجرى الهوائى، 3 جهاز تنفس صناعى، 8 سرير رضيع، 12 ماكينة ضخ سوائل، 8 ماكينة سحب سوائل الى جانب 120 ألف كمامة جراحية و1770 لتر كحول و2 جهاز استنشاق بخار.























