شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن شبرا الخيمة بالكامل وبهتيم لمدة 4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن شبرا الخيمة بالكامل – بهتيم بالكامل ) لمدة 4 ساعات اعتبارا من الساعة الثانية عشر منتصف ليل يوم الجمعة الموافق 10- 09- 2021 وحتى الساعة الرابعة صباح يوم السبت الموافق 11 – 09 – 2021، نظراً لأعمال التركيبات الميكانيكية الخاصه بتوسعات محطة مياه شبرا الخيمة .

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.