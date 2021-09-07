شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستقبل نظيره البوروندى لبحث سبل التعاون ومؤتمر صحفى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية بوروندي ⁧‫ألبرت شينجيرو‬⁩ في إطار زيارته الجارية إلى القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

ومن المقرر أن يعقد وزيري خارجية مصر وبوروندى مؤتمر صحفى مشترك بعد جلسة المباحثات المشتركة التى تتناول سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خلال الفترة المقبلة.