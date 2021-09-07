شكرا لقرائتكم خبر عن روساتوم: إنتاج الطاقة النووية من الجيل الثالث يتمتع بأعلى معايير الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أندريه ألبيرتى مدير عام العلاقات العامة لمحطة لينينجراد النووية لتوليد الكهرباء بشركة روساتوم الروسية ، والتى يتم إنشاء محطة الضبعة النووية المصرية بنفس تصميمها ونوعها بواسطة شركة روساتوم الروسية الروسية، أن لينينجراد تعتبر الأكبر والأحدث على مستوى العالم من حيث السعة، وسيتم إنشاء محطة الضبعة المصرية بنفس الطريقة، مؤكدا أن إنتاج الطاقة النووية من الجيل الثالث يتمتع بأعلى معايير الأمان.

وأضاف مدير عام العلاقات العامة بمحطة لينينجراد النووية خلال جولة افتراضية بالمحطة، أن المحطة بها منظومة تحكم آلية لمراقبة أنظمة الأمان، والإشعاع لضمان أعلى معايير الأمان بالمحطة والمنطقة المحيطة.

وقال مدير عام العلاقات العامة بمحطة لينينجراد النووية، أن الطاقة النووية أصبحت اهم محاور الدخل اللازم لأى دولة، لافتا إلى أن شركة روساتوم الروسية تدعم عملائها بالصيانة والتشغيل وكل مراحل العمل وتراعى دائما المسائل الخاصة بالحفاظ على البيئة.

وقال مدير عام العلاقات العامة بمحطة لينينغراد النووية ، أن محطة "لينينجراد" للطاقة النووية تعتبر أكبر محطة نووية في روسيا من حيث السعة المركبة والتي تبلغ 4200 ميجاواط. تتكون المحطة حاليا من وحدتي طاقة بمفاعلين من نوع RBMK-1000 (مفاعل عالي الطاقة ذو قنوات) ووحدتي طاقة بمفاعلين من نوع VVER-1200 (مفاعل القدرة المائي-المائي من جيل "3+"). وتغطي المحطة النووية أكثر من 50% من استهلاك الطاقة في مدينة سان بطرسبرج ومنطقة لينينجراد.