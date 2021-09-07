شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تطلق دورة تدريبية للشباب والفتيات المخطوبين بدمنهور ضمن برنامج مودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعىُ دورة تدريبية تستهدف الشباب والفتيات المخطوبين بمكتبة مصر العامة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن المحتوى التدريبى تناول عدد من المحاور التى تعمل على رفع وعى المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية.

وقدم المحتوى التدريبى نخبة من الاساتذة المتخصصين، والذى سبق ان تم اعتماده من خلال المجلس الاعلى للجامعات.

واستفاد من التدريب عدد 66 مشاركًا ومشاركة "33 خطيب – مخطوبة"، مع حرص الجهات المنفذة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التى توفر أعلى معدلات السلامة والأمان لجميع المشاركين.

وافتتح التدريب كلاً من رنده فارس مدير مشروع مودة، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ومحمد السيد -مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالبحيرة.

والجدير بالذكر ان مشروع مودة يهدف الى المساهمة فى دعم جهود الدولة للحفاظ على كيان الاسرة المصرية ومعالجة كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية فى العلاقات الاسرية بما يحمله من كل القيم والمعانى والمهارات الخاصة من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحى العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.



