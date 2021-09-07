شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة: امتحان التاريخ أصعب من الدور الأول ومستوى الفيزياء متوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى طلاب الثانوية العامة دور ثان من امتحان مادتى التاريخ للشعبة الأدبية والفيزياء للشعبة العلمية، حيث أكدت الطالبات بلجنة مدرسة الجيزة الإعدادية للبنات والمخصصة كمقار لامتحانات الثانوية العامة دور ثان، أن امتحان التاريخ صعب حيث وصلت نسبة الأسئلة غير المباشرة والتى تحتاج للتفكير والجهد إلى70% من إجمالى مستوى الامتحان، ونسبة الصعوبة فاقت امتحان الدور الأول لنفس المادة، شهدت اللجنة دموع بعض الطالبات بسبب صعوبة الامتحان عقب خروجهن من الامتحان.

وأوضحن أن الكتاب المفتوح لم يأتى منه إلا بعض الجزئيات القليلة، والأسئلة اعتمدت على الفهم والتحليل والتفكير.

وفى امتحان الفيزياء، قالت الطالبات إن الأسئلة تدرجت من السهل إلى الأصعب، وبها جزئيات مباشرة وأسهل من اختبار الدور الأول، ولكن بعض المساءل كانت تحتاج للتفكير عميق، قبل الإجابة عنها، كما طالبن بضرورة مراعاة الطلاب فى التصحيح، متابعين: نفسنا نخلص من السنة دى تعبان كتير".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.