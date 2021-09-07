شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا الأربعاء 80 رحلة جوية على متنها أكثر من 9 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير مصر للطيران غدا الأربعاء، 80 رحلة جوية بمعدل 53 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، دبي، عمّان، الكويت، بغداد، كازبلانكا، أكرا، تونس، الدوحه، أثينا، لندن، ميلانو،نيويورك، روما، باريس،إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، موسكو، أبوظبي، البحرين،الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، واشنطن" مسقط، و21 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و6 رحلات شحن جوى، وتنقل جميع هذه الرحلات 9255 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارجمن جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة على متن رحلات مصر للطيران أو الرحلات الأجنبية أوالخاصة، إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط بإجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا فى حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك فى إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.