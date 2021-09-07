شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التنمية المحلية: نصرف 3 مليارات جنيه على منظومة النظافة بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التنمية المحلية، أن منظومة النظافة الجديدة يتم تنفيذها حاليا ببعض المحافظات، بشكل تدريجى بالتعاون مع عدة وزرات، وبدأنا نعمل بنية تحتية مثل مدافن صحية، ومحطات وسيطة، مشيرا إلى أن الجمع السكنى هو افضل النظم التى سيتم تطبيقها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية تراكم فى الشوارع ما يقرب من 40 مليون طن فى جميع المحافظات، وتم رفعها وآخر تراكمات تم رفعها كانت بالشرقية.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية: "خلال اصطفاف معدات النظافة بالقاهرة باستاد القاهرة، بحضور وزيرة البيئة ومحافظ القاهرة، أنه حاليا بالقاهرة، تم تدقيق الشركات واجراء اختيار للشركات التى تصلح للعمل بالقاهرة، وتم اختيار الشركات الجيدة التى لها تاريخ فى منظومة النظافة، مشيرا إلى أن تكلفة جمع القمامة ونظافة الشوارع ما يزيد عن 3 مليار جنيه نصفهم تحصل عليه شركات النظافة والنصف الأخر لهيئة النظافة، وهناك اهتمام من اجهزة الدولة بمنظومة النظافة، مشيرا إلى أن حجم المعدات بالقاهرة، الفين سيارة و7 آلاف معدة متنوعة، وحجم العمالة المباشرة الداخلة فى المنظومة ما يقرب من 15 ألف، ما بين عمال وموظفين ومحاسبين وغيرهم، ونصفهم من القطاع غير الرسمى.

وقال الوزير، إن كليات الفنون الجميلة ستشارك فى المنظومة الجديدة للنظافة، بالرسم على الحوائط والأسوار، وبدأوا بالفعل، مطالبا المواطنين بالعمل على الرقابة والإبلاغ عن أى مشاكل، لافتا إلى أنه بحلول نهاية العام، سيتم تسليم كافة الأحياء بالمنطقتين الشرقية والغربية، بشكل تدريجى، مشيرا ان كل منطقة بها ما يقرب من 1.2 مليون شقة بإيجمالى 2.4 مليون شقة، مشيرا الى انه على المواطن تصوير القمامة المتراكمة والابلاغ عنها بشكل مباشر.

وتبدأ محافظة القاهرة تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة لتولى مسئولية أعمال النظافة بهم، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع متابعة أعمال الشركتين، بالتعاون مع الأحياء، ومن المقرر أن تبدأ هيئة النظافة تسليم الأحياء تباعا للشركتين، ليتم البدء بحى مصر الجديدة ثم مدينة نصر ، ثم المطرية وباقى الأحياء تباعا بالمنطقة الشرقية، كما تتسلم الشركة المسئولة عن المنطقة الغربية حى غرب القاهرة ثم أحياء عابدين والأزبكية بشكل تدريجى.