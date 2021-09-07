شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية عمومية لأعضاء صندوق التكافل بنقابة الأطباء 17 سبتمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة صندوق تكافل الأطباء، عن عقده الجمعية العمومية العادية للصندوق لمناقشة ميزانية عام 2020 المنقضى، يوم الجمعة 17 سبتمبر 2021، الساعة 9 صباحا، وكذلك عقد الجمعية العمومية غير العادية للصندوق فى العاشرة صباح نفس اليوم، وذلك بمقر الصندوق بمدينة نصر.

وأوضحت إدارة الصندوق، فى بيان، أنه إذا لم يكتمل العدد القانونى فى الموعد المحدد لعقد الجمعية سينعقد الاجتماع الثانى في نفس اليوم الجمعة 17/ 9 / 20121، فى تمام الساعة 1 ظهراً ثم الجمعية العمومية غير العادية في تمام الساعة 2 ظهراً، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور عدد خمسين عضوا بأنفسهم على الأقل.