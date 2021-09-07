شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: وزيرة الخارجية مريم الصادق تزور القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة السودانى عن زيارة مرتقبة غدا، الأربعاء، لوزيرة خارجية الخرطوم مريم الصادق، وقالت إن الصادق سوف تغادر الأربعاء إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماعات مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الذي يبدأ اعماله الخميس المقبل ويستمر ليومين.

ومن المقرر أن تقدم وزيرة الخارجية السودانية خطاباً يتضمن رؤية سياسية للسودان تجاه قضايا المنطقة العربية والعالمية.

وتستبق أعمال الوزراء العرب اجتماعات على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة يشارك فيها وفد من وزارة الخارجية بقيادة المدير العام للشئون العربية والآسيوية السفير عادل شرفى.

وتقام الدورة الوزارية للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب، الخميس المقبل، برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح.