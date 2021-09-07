شكرا لقرائتكم خبر عن روس أتوم: أنظمة الأمان بمفاعلات الضبعة تستمر فى وظائفها حتى حال انقطاع الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال روسلان كوتيكوف، كبير الأخصائيين في محطة الطاقة النووية لينينجراد التابعة لشركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إن الطاقة النووية في تعد من أهم ركائز منظومة الطاقة العالمية، وهي تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء من دون إلحاق الضرر بالبيئة.

وأضاف كوتيكوف خلال الجولة الافتراضية لمحطة لينينجراد النووية الروسية المماثلة لمحطة الضبعة المصرية، أن قاعة المفاعل تتيح من خلال الجولة الافتراضية للمحطة فرصة لرؤية قاعة المفاعل التابعة لوحدة الطاقة المبتكرة من الجيل "3+" المزود بمفاعل VVER-1200 الذي يجمع بين أفضل الحلول التصميمية والتقنيات والخبرة التشغيلية المتراكمة أثناء تشغيل المفاعلات المنتمية للأجيال السابقة في روسيا وخارجها على حد سواء، بالإضافة إلى ذلك، تلبي تلك المفاعلات جميع متطلبات السلامة المعتمدة بعد حادث محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية في اليابان".

وتابع كوتيكوف، أن محطة "لينينجراد" للطاقة النووية تجمع على نحو فريد بين نوعين مختلفين من وحدتي المفاعلات حيث تعمل بها وحدتان من فئة RBMK (مفاعل حراري نيوتروني عالي الطاقة ذو قنوات يعمل باليورانيوم المخصب ويُستخدم الماء الخفيف كمبرد والجرافيت كمهدئ للنيترونات) بقدرة 1000 ميجاواط لكل منهما، ووحدتان من فئة VVER (مفاعل القدرة المائي-المائي) بقدرة 1200 ميجاواط.محطة "لينينغراد" هي أكبر محطة للطاقة النووية في روسيا من حيث السعة المركبة والتي تبلغ 4200 ميجاواط. وتعد المحطة منتجاً أساسياً للكهرباء في منطقة شمال غرب روسيا بأكملها وتغطي أكثر من 50% من الكهرباء المستهلكة في مدينة سان بطرسبورغ ومنطقة لينينغراد"

حيث يتم تشغيل كل وحدة توليد الطاقة من نوع VVER-1200 من غرفة التحكم الرئيسية وهي عبارة عن غرفة بها مجموعة من مختلف المعدات المعقدة. تتلقى تلك المعدات كل ثانية حوالي 200 ألف إشارة من جميع المعدات الموجودة في وحدة الطاقة العاملة، بما في ذلك البيانات المتعلقة بأداء المفاعل النووي والتوربينات والأنظمة الفنية الأخرى لذلك يتحمل الطاقم التشغيلي بالمحطة مسؤولية هائلة. وكل وردية تضم 5 أشخاص وتستمر لمدة 8 ساعات، وشخص واحد وهو رئيس الوردية بوحدة الطاقة يتحكم في العملية برمتها ويدير أفراد الطاقم. يتعين على كل أخصائي أن يكتسب الخبرة في المحطة خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات منذ منحه حق العمل فيها قبل أن يُسمح له بالعمل في غرفة التحكم الرئيسية. ثم يجب أن يقضي فترة لا تقل عن 10-12 سنة في العمل بغرفة التحكم الرئيسية قبل أن يتمكن من الوصول إلى منصب رئيس الوردية بوحدة الطاقة".

وقال كوتيكوف، إن جميع مفاعلات VVER-1200 تجمع بين أنظمة الأمان النشطة والسلبية (الكامنة) ، وأنظمة الأمان السلبية قادرة على مواصلة العمل حتى في حال انقطاع كافة مصادر الطاقة عن الوحدة والاستمرار في أداء كل وظائف السلامة الحيوية من دون تشغيل أنظمة الأمان النشطة وتدخل المشغل ، يضمن مزيج كهذا من أنظمة الأمان النشطة والسلبية إزالة الحرارة من منطقة قلب المفاعل على مدار 24 ساعة.