شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: تخصيص 23 ألف منفذ لصرف المعاشات على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، عن أن عدد منافذ صرف المعاشات يبلغ 23 ألفا و234 منفذا على مستوى الجمهورية وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر أغسطس الماضي.



على جانب أخر تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات سبتمبر الجارى من بنك ناصر الاجتماعىُ لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعىُ، تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

