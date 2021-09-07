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تنسيق كلية خدمة اجتماعية .. تعرف على الحد الأدنى للقبول

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القاهرة - سامية سيد - تنسيق كلية خدمة اجتماعية ، ينشر الخليج 365، الحد الأدنى للقبول فى كلية خدمة اجتماعية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249

خدمة اجتماعية الفيوم 247

خدمة اجتماعية أسوان 245

خدمة اجتماعية أسيوط 244

خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243

خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240

خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239
 

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MO Nasa

MO Nasa

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