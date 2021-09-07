شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق كلية خدمة اجتماعية .. تعرف على الحد الأدنى للقبول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنسيق كلية خدمة اجتماعية ، ينشر الخليج 365، الحد الأدنى للقبول فى كلية خدمة اجتماعية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق.
خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249
خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249
خدمة اجتماعية الفيوم 247
خدمة اجتماعية أسوان 245
خدمة اجتماعية أسيوط 244
خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243
خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240
خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239