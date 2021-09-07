شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق كلية خدمة اجتماعية .. تعرف على الحد الأدنى للقبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنسيق كلية خدمة اجتماعية ، ينشر الخليج 365، الحد الأدنى للقبول فى كلية خدمة اجتماعية بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق. خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 249 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 249 خدمة اجتماعية الفيوم 247 خدمة اجتماعية أسوان 245 خدمة اجتماعية أسيوط 244 خدمة اجتماعية انتساب موجه الفيوم 243 خدمة اجتماعية تنموية انتساب موجه بني سويف 242 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسوان 240 خدمة اجتماعية انتساب موجه أسيوط 239

