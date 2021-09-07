شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تعلن البدء فى تنفيذ مشروع مستشفى لأعضائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين، على البدء في تنفيذ مشروع مستشفى المهندسين بمدينة بدر، بعد مناقشات طويلة تم خلالها طرح الاستفسارات والأطروحات المختلفة والأستماع لرأى أمانة الصندوق ولجنة المعاشات حيث اكدا على أن التمويل المبدئي لإقامة المستشفي لن يؤثر مطلقا على معاشات المهندسين.

وفي كلمته، أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن النقابة تشهد حراك فى ملفات عديدة منها ملف استثمار أصول النقابة المتوقفة منذ سنوات، مثمنا ما تشهده النقابات الفرعية أيضا خلال الشهور الماضية من حراك أثمر عن مشروعات مختلفة منها بناء وحدات سكنية للمهندسين ووضع حجر الأساس لبعضها بالمحافظات مثلما حدث على أرض الواقع بنقابة المهندسين في المنوفية ونقابة بني سويف وبور سعيد وغيرها.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى منذ توليه المسئولية لا يدخر جهدا ويعمل طوال الوقت للخروج بأفضل القرارات التى تسهم فى النهوض بالنقابة من أجل المهنة والمهندسين .

من جانبه، أكد المهندس محمد ناصر أمين صندوق نقابة المهندسين، أن الموقف المالي لصندوق المعاشات يسمح بتمويل الأعمال الإنشائية لمستشفى المهندسين بدون المساس بالمعاشات.

كما أكد المهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد، أن فائض الميزانية الذى حققه المجلس الحالي يسمح بتمويل الأعمال الانشائية للمستشفى دون المساس بمعاشات المهندسين، وأيضا فائض التدفقات الشهرية لموارد النقابة تغطى التدفقات الشهرية المطلوبه لسير الأعمال بالمستشفى طبقا لبرنامج الزمني لتنفيذ.

واجتمع المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، وكل من: المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبد العظيم وكيلا النقابة، والمهندس حسن عبدالعليم امين عام النقابة والمهندس محمد ناصر امين الصندوق والمهندسة زينب عفيفي الامين العام المساعد، وأعضاء المجلس ورؤساء النقابات الفرعية.