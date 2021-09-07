شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: لن نسمح بدخول بضائع لمصر إلا وفقا للمعايير الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022.

وقال الرئيس السيسي خلال تفقد عمليات تطوير ميناء الإسكندرية البحري: "بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية".

وتابع الرئيس السيسي: "مش هنقبل ان حاجة تخش، اى حد يستورد اى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. احنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.



أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 785 جنيها للجرام مع تراجع سعر أونصة الذهب عالميا إلي مستويات 1810 دولار وقت صياغة هذه السطور.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1810 دولار.



وزير المالية: المنظومة الجمركية وإجراءاتها أحد عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد وزير المالية: المنظومة الجمركية وإجراءاتها أحد عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد قال وزير المالية، أن تطوير المنظومة الجمركية ، انعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، حيث أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصرى، وتعمل المنظومة الجمركية وإجراءاتها أحد عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصرى، وحوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتخفيض زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية.

وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعملية التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيس هو تقديم خدمات جمركية متميزة، بحيث تصبح مصر وجهة عالمية للتجارة، من خلال رفع جودة الخدمات الجمركية، ونهدف لتحقيق خدمات بأعلى مستوى ممكن، بما يحقق الريادة الإقليمية فى مصر فى مجال المنظومة الجمركية، ويسهم فى تحفيز الاقتصاد المصرى.



اتحاد الكرة يوقع غرامات على حسام البدرى قبل صرف الشرط الجزائى اتحاد الكرة يوقع غرامات على حسام البدرى قبل صرف الشرط الجزائى قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة ، بتوقيع غرامات على حسام البدرى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، قبل صرف الشرط الجزائى المتفق عليه بين الطرفين بعد إقالة البدرى عقب مباراة الجابون .

وجاءت الغرامات التى وقعها اتحاد الكرة على البدرى، بسبب قيامه بالظهور فى الإعلام دون الحصول على إذن مسبق بالإضافة إلى سفره خارج البلاد دون الحصول على إذن أيضاً وذلك وفقاً للائحة الجبلاية .

بعد قرار اتحاد الكرة بإقالة حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، يبلغ الشرط الجزائى فى عقد البدرى راتب "شهرين"، تبلغ قيمته مليون و650 ألف جنيه.

بات نيلو فينجادا، المدير الفني الحالي لاتحاد الكرة، أقوى المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفاً لحسام البدري، وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن الاتجاه الأقوى حتى الآن هو إسناد مهمة المدير الفني لمنتخب مصر إلى فينجادا، الذى يتولى مهمة المدير الفنى لاتحاد الكرة، وذلك توفيراً للنفقات، إلى جانب سرعة إنهاء ملف التعاقد مع مدرب أجنبي بسبب ارتباط المنتخب فى الأسبوع الأول من أكتوبر بمواجهة ليبيا مرتين.



فرص سقوط أمطار بمطروح والسلوم.. وطقس حار بالقاهرة والعظمى 34 درجة فرص سقوط أمطار بمطروح والسلوم.. وطقس حار بالقاهرة والعظمى 34 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية ، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء ، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية بمطروح والسلوم على فترات متقطعة



تقارير: تقارير: كورونا يؤجل ظهور رونالدو الأول مع مان يونايتد إلى دورى الأبطال كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء عن احتمالية تأجيل الظهور الأول للبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد العودة إلى فريقه مانشستر يونايتد.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة نيوكاسل يوم السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعاد رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد مجددا قادما من يوفنتوس مقابل 15 مليون يورو مع 8 ملايين كإضافات بعد غيابه لمدة 12 عاما عن قلعة الشياطين الحمر.

وأكدت صحيفة ذا صن، أن رونالدو لن يخوض إلا حصة تدريبية واحدة مع الفريق قبل مواجهة نيوكاسل السبت المقبل بسبب قيود فيروس كورونا والتي أبقته في الحجر لمدة 5 أيام.

وشددت الصحيفة على أن أولي جونار سولشاير لن يتعجل في الدفع بكريستيانو رونالدو مثلما حدث مع الفرنسي رافائيل فاران بعد انتقاله من ريال مدريد.