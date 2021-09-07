شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طقس حار بالقاهرة وفرص أمطار بمطروح والسلوم والعظمى بالعاصمة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأربعاء، يشهد نشاطا للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح من 2: 2.5 متر، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية بمطروح والسلوم على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 26 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.