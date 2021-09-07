شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: فحص التظلم الإضافى للثانوية يتم وفق نموذج إجابة للمادة المتظلم عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إعادة فحص التظلم الإضافى على نتيجة الثانوية العامة يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة، حيث يطلع الطالب على نموذج الإجابة وكراسة البابل شيت الخاصة بالمادة المتظلم فيها أثناء الفحص، موضحة أنه فى حالة استحقاقه درجات سوف يسترد المبلغ الذى دفعه نظير تظلمه وهو 300 جنيه فى المادة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت تلبيةً لرغبة أولياء الأمور والطلاب، إتاحة طلب إعادة تصحيح يدوى لأوراق الإجابة (البابل شيت) لامتحانات الثانوية العامة 2021، على أن يكون التقديم من خلال هذا الرابط: https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx وذلك بدايةً من السبت 11 سبتمبر وحتى الخميس 16 سبتمبر، بعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتكلف إعادة الفحص اليدوى 300 جنيه لكل مادة، يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكى المخصصة لذلك والبريد المصرى وشركات "فوري، وقتي، ايجى باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال".

وأوضحت الوزارة، أن الدفع يبدأ من يوم الخميس 9 سبتمبر، أما القيام باختيار المواد من خلال هذا الموقع من يوم السبت 11 سبتمبر حتى الخميس 16 سبتمبر.