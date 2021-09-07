وزير التنمية المحلية: رفع 45 مليون طن قمامة خلال عام ونصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تابعت مع المحافظات خلال العام ونصف الماضيين رفع حوالي 45 مليون طن مخلفات عبارة عن 30 مليون طن متولدة يوميا و15 مليون طن قمامة تاريخية.

وأضاف شعراوي، خلال إطلاق منظومة النظافة الجديدة في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء: كما قامت الهيئة العربية للتصنيع برفع حوالي 500 ألف طن مخلفات من حوالي 39 موقعا بالمحافظات.

وأوضح الوزير أنه تم تسليم 9 محطات وسيطة متحركة في 4 محافظات وجار تسليم 34 محطة في 11 محافظة، وكذا تسليم 9 محطات وسيطة ثابتة في 5 محافظات وتنفيذ 15 محطة في 8 محافظات بالإضافة إلى تسليم 5 مدافن صحية وجار تسليم 16 مدفنا آخرين للمحافظات خلال سبتمبر وأكتوبر 2021.

وقال وزير التنمية المحلية إنه يجرى الانتهاء من تنفيذ مصنعين لتدوير المخلفات بالمنيا وسوهاج، لافتا إلى أنه تم رفع كفاءة عدد من خطوط المخلفات لبعض المصانع منها دفرة بالغربية ويتم العمل على رفع 4 خطوط قبل نهاية الشهر الجاري، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ مصنع لتدوير المخلفات بالمنوفية وتطوير ورفع كفاءة 4 خطوط فرز للمخلفات بجنوب سيناء وكذا تنفيذ وتسليم مصنع تدوير المخلفات بسندوب بالدقهلية بطاقة 1200 طن في اليوم وبتكلفة حوالي 233 مليون جنيه وتم التخلص من 900 ألف طن تراكمات تاريخية للمخلفات بالمصنع.