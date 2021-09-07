بالأرقام.. الرئيس السيسي يستمع إلى شرح مفصل عن قطار المونوريل بعد وصوله ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن قطار المونوريل بعد وصوله إلى ميناء الإسكندرية البحري، من المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وقال الوزير: إن العمل جار على تطوير الواحات المتحركة والبنية الأساسية التي سيسير عليها، ثم الورش والعنصر البشري، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على توريد 62 جرارًا، بجانب تطوير ورفع كفاءة وتطوير 72 جرارًا كانت متوقفة، ووصلنا إلى 110 جرارات، مع رفع كفاءة نحو 30 جرارًا من المستهدف كفاءتها، وتم التصديق من جهتكم على نحو 1300 عربة روسي أنواع.

وأكد وزير النقل أن مصر ستشهد لأول مرة عربة درجة ثالثة مكيفة؛ حيث وصلنا منها حتى الآن 500 عربية مكيفة، وتم رفع كفاءة 600 عربية من 1200 عربة قديمة.

وتابع الوزير: "تم التصديق على 550 مهندسًا على مراحل، وتم إنهاء التدريب لـ180 مهندسًا بالكلية الحربية، والباقي على مراحل مختلفة، وتم التصديق على 2500 فني، يتدربون في معهد نقابة المعلمين، وأول 1000 منهم أنهوا تدريبهم أول من أمس، وتم تخريجهم، وبهذا ارتقينا بالعنصر البشري الجديد بجانب الموجودين حاليًّا".

وأشار الوزير إلى أن مصر ستشهد تطورًا عام 2024؛ إذ ستحمل القطارات نحو 2 مليون راكب سنويًّا، و13 مليون طن سنويًّا.

وأكد وزير النقل أنه سيتم ربط مدينة القاهرة بالتجمعات السكنية الجديدة، وتشمل 6 أكتوبر والعبور والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة، وتم التعاقد على تنفيذ مشروع المونوريل، ووصل حاليًّا في أرض الانتظار 2 مورنويل و2 أخرى في المياه، وتم التعاقد على تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف من محطة عدلي منصور حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار كامل الوزير إلى أن مترو الأنفاق في مصر أنشئ في الثمانينيات، وتم التعاقد على تطوير البنية الأساسية والتعاقد على توريد قطارات جديدة مكيفة تحمل "واي فاي وشاشات إل سي دي"، وسيرى الجميع كل التطورات بالتعاون مع الشركات المصرية والعالمية.