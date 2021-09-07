وزير التنمية المحلية: الدولة أنفقت حوالي 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن نظافة الشارع هي الحكم لتقييم عمل الشركات الجديدة وهيئة النظافة بالقاهرة بعد توفير كل الدعم المطلوب.

جاء ذلك خلال إطلاق منظومة النظافة الجديدة في محافظة القاهرة، اليوم الثلاثاء.

وأوضح شعراوي، أن المنظومة الجديدة للمخلفات تتضمن إقامة محطات وسيطة ثابتة ومتحركة للمساهمة في رفع كفاءة الجمع والنقل للمخلفات ليشعر المواطن بتحسن في مستوى الخدمة، لافتاً إلى أن المنظومة تتضمن أيضاً إنشاء مصانع للمعالجة والتدوير للمخلفات بأحدث التكنولوجيات العالمية وكذا إنشاء مدافن صحية آمنة للتخلص الآمن والسليم من المرفوضات والقضاء على الحرق العشوائي وغلق وإزالة المقالب والتراكمات العشوائية.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الدولة أنفقت حتى الآن حوالى 2.9 مليار جنيه على مشروعات منظومة المخلفات في المرحلتين الأولى والثانية، موضحا أن الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من كافة مشروعات وبرامج المنظومة الجديدة في أسرع وقت لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري.