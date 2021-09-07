الرئيس السيسي: ميكنة قطاعات الدولة بالكامل تقضي على الفساد ومعاناة المواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن ميكنة قطاعات الدولة بالكامل تقضي على الفساد ومعاناة المواطن، لافتا إلى أن ذلك يهدف إلى التسهيل على المواطنين، والسيطرة على حركة دخول المنافذ المصرية.

وقال السيسي: قولت للدولة من 3 أو 4 سنين ممكن تقدروا تعملوا ميكنة كاملة لكل الأنشطة لتحييد العمل البشري وإجراءاته، وعايزين 100 مليار جنيه، فحد يقولي 100 مليار جنيه تدفعهم في الميكنة، أقوله أيوة.. خلوا بالكم حق دولة زي مصر، حجم العمل لو مميكن ميكنة كاملة، كتير من الحاجات اللي بتعانوا منها وبتشوفوهوا مش هتبقى موجودة.

وأضاف الرئيس: لو في فساد عايزين توجهوه بجد مش هينتهي غير بكده، والبشر ميتعملش غير مع مكن، سواء المواطن أو الموظف، لأن مفيش اتصال مباشر بالموضوع.

وتابع: النقطة دي بالذات بتكلم فيها ليه؟ لأن احنا لما اتكلمنا ما دام النظام ده موجود في العالم، ما يدخلش عندنا ليه؟ اللي هو بيخاطب الشركة وما بينه وبين الشركة المصدرة والقائم بعملية الاستيراد، يبقا هو يبعلتي الشحنة قبل ما تتشحن من أصله بدل ما تيجي تتحط عندي في الميناء وتتساب وأنا اللي أتحمل المسئولية، لا لا.. البضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر، لازم يخاطبني عشان مش هتخش.. وبالمناسبة مش هديله موافقة بالدخول أصلا.

وأضاف: إجراء احنا بنعمله قد يكون صعب لكن بنعمل اجراءات الدنيا كلها بتعمله، واحنا بنعمل اللي غيرنا سبقنا واحنا بنحاول نحصله، عشان نسهل على الناس ونضمن الحاجات اللي بتخش بلدنا فيها معايير واليوم لو في حاجة فيها مخاطر وكل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ المصرية هنقدر نحقق الحلم اللي شايفيونا زي المعايير العالمية والدول المتقدمة.