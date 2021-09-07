الرئيس السيسي: الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- أ ش أ:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الأداء الاقتصادي المنضبط يجنب البلاد الخسائر في المشروعات الجديدة، لافتا إلى أن كفاءة التشغيل تأتي من كفاءة الأداء الاقتصادي.

وشدد الرئيس السيسي - خلال استماعه لشرح من وزير النقل المهندس كامل الوزير حول مشروعات النقل بميناء الإسكندرية البحري - على أهمية العمل الجاد في إنجاز المشروعات الجديدة.

وأكد الرئيس أن تطوير القطارات سيمكننا من لمضاعفة القدرة الاستيعابية، من مليون راكب إلى مليونين بحلول عام 2024.

وشرح وزير النقل للرئيس قائلا إنه جرى التعاقد على تنفيذ مشروع المونوريل، وتعاقدنا على تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف (l r t) ينطلق من محطة عدلي منصور.

وأوضح أن مترو الأنفاق - الذي لم يجر تطويره منذ الثمانينيات من القرن الماضي - سيتم تطوير بنيته الاساسية، بالإضافة إلى توريد قطارات جديدة.

وأشار إلى أن كل هذه التطورات والإنجازات كانت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشركات المصرية بمعاونة الشركات العالمية.

ولفت الوزير إلى أن الرئيس السيسي - من منطلق حرصه على توفير الكوادر البشرية المؤهلة في قطاع النقل - صدق على تدريب 550 مهندسا عبر مراحل متعددة، حيث جرى الانتهاء من تدريب 180 مهندسا بالكلية الحربية، بالإضافة إلى تدريب 2500 فني في معهد ضباط صف المعلمين.

وفي ختام حديثه إلى الرئيس، جرى رفع الستار عن الوحدات المتحركة الجديدة.