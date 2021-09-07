ضبط المتهم بقتل مُضطرب نفسيًا بسبب خلافات في الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الغربية، ملابسات مقتل أحد الأشخاص، وضبطت مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية بلاغًا بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) داخل شقة مستأجرة بأحد العقارات بدائرة القسم، وما قرره عم المتوفى، أن نجل شقيقه المتوفى يقيم بمفرده بالشقة ويعاني من اضطرابات نفسية لتعاطيه المواد المخدرة وخضوعه للعلاج النفسي في الآونة الأخيرة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة والتعدي على المجني عليه فأودى بحياته بسبب خلافات بينهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.