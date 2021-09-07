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الداخلية: ضبط 9329 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كنب- علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية، جهودها حرصا على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن ضبط 9329 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 9278 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 51 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.

وتم تحرير (688) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (209) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة بإجمالى مضبوطات (1463) أرجيلة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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