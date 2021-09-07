ضبط 1141 قضية تموينية متنوعة.. تُشكل ضررا على الصحة العامة والثروة الزراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المُكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1141 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك محل لتجارة المنظفات الصناعية- بمحافظة الشرقية، بحوزته (5 طن منظفات صناعية "متعددة الأغراض") بدون بيانات "مجهولة المصدر" وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، مالك مصنع للمخصبات الزراعية "بدون ترخيص"-بمحافظة البحيرة، بحوزته (8,12 طن مغذيات زراعية بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.