ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، عناصر تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، أفادت قيام (عامل - حاصل على دبلوم- مراجع حسابات) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزويرالمُحررات الرسمية والقيام بأعمال الوساطة في مجال مصدرات قطاع الأحوال المدنية بالإتفاق مع راغبي تغيير المهن الخاصة بهم للسفر للعمل خارج البلاد، وكذا قيامهم بتزوير تراخيص قيادة لراغبي السفر، وبموجبها يتم تغيير المهن لعملائهما ببطاقات الرقم القومي.

كما توصلت التحريات إلى قيام المتهمين بالتقدم لاستخراج بطاقات رقم قومي لـ (3 أشخاص " محددين ") بمهنة سائق بموجب تراخيص قيادة "مزورة" منسوب صدورها لإحدى وحدات المرور بالدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبط إثنان منهم وعثر بحوزة أحدهما على (الأجهزة والأدوات المستخدمة "طابعة - أسكانر - ماكينة تغليف وتقطيع - ماكينة طباعة "بار كود", 3 أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها - أدوات تقطيع - 9 أختام شعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة - 7 أكلاشيه منسوب صدورها لجهات مختلفة - كمية من الأوراق والمستندات الرسمية " مزورة " - 10 صحيفة حالة جنائية بأسماء مختلفة - 5 شهادة تأدية خدمة عسكرية بأسماء مختلفة - كمية كبيرة من شهادات PCR بأسماء مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية " مزورة " - هاتف محمول "يحوي صور محررات رسمية " - مبلغ مالي).

بمواجهة المتهمان اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي بالاشتراك مع المتهم الثالث. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.