ظن أنه على علاقة بزوجته.. عامل يقتل شابًا ويُصيب والده في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ملابسات مقتل مزارع بمنطقة برج العرب، وضبطت مرتكب الواقعة.
تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من المستشفى العام باستقبالها كلاً من جثة (مزارع) وبها جرح نافذ بالصدر ، ووالده مُصاب بجرح طعني وكسور، مقيمان بدائرة القسم.
بالانتقال وسؤال الثاني قرر قيام عامل بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما والتي أودت بحياة الأول ظناً منه بوجود علاقة بين زوجته ونجله.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.