ظن أنه على علاقة بزوجته.. عامل يقتل شابًا ويُصيب والده في الإسكندرية

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية وأمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تبلغ لقسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية من المستشفى العام باستقبالها كلاً من جثة (مزارع) وبها جرح نافذ بالصدر ، ووالده مُصاب بجرح طعني وكسور، مقيمان بدائرة القسم.

محمد يوسف

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