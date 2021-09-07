شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد اصطفاف معدات شركات النظافة لبدء استلام العمل بنصف أحياء القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت محافظة القاهرة تسليم أحياء المنطقتين الغربية والشرقية لشركتى نظافة لتولى مسئولية أعمال النظافة بهم، على أن تتولى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال النظافة بأحياء المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع متابعة أعمال الشركتين، بالتعاون مع الأحياء، ومن المقرر أن تبدأ هيئة النظافة تسليم الأحياء تباعا للشركتين، ليتم البدء بحى مصر الجديدة ثم مدينة نصر، ثم المطرية وباقى الأحياء تباعا بالمنطقة الشرقية، كما تتسلم الشركة المسئولة عن المنطقة الغربية حى غرب القاهرة ثم أحياء عابدين والأزبكية بشكل تدريجى.

من جانبه طالب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالعمل كفريق واحد من أجل إنجاح المنظومة الجديدة بالقاهرة، وتذليل أى عقبات على أرض الواقع باعتبار الجميع شركاء فى تنفيذ مهمة وطنية لخدمة المواطن.

كما شدد محافظ القاهرة، على ضرورة إعلان هيئة النظافة حالة الطوارئ خلال الفترة القادمة بصفة مستمرة لإنجاح المنظومة الجديدة ووجود خطة محددة ومحكمة للتعامل معها لتجنب إهدار الجهد والوقت، ويتم فيها توزيع الأدوار والمسئوليات ويتبعها المراقبة الصارمة لتتم المحاسبة، مع تحديد مهام كل عامل ودوره بدقة، بالإضافة إلى تفعيل دور وحدة الرصد البيئى وتواجد أفرادها على مدار الـ 24 ساعة لرصد أى مخالفات.