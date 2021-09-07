شكرا لقرائتكم خبر عن "البحوث الإسلامية": وعظ القاهرة ينفذ قافلة توعوية شاملة بحى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت منطقة وعظ القاهرة قافلة توعوية شاملة إلى حي الأسمرات؛ ضمن خطة المجمع بتكثيف تواجد الوعاظ في هذه المناطق والعمل على توعية القائمين بها بالتوافق مع خطة الدولة التنموية والتي تقوم على محاور متعددة منها: جانب التوعية المستمرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف بالوصول إلى المواطنين في جميع أماكن تواجدهم.

استهدف برنامج عمل القافلة التوعية الشاملة بجميع القضايا المهمة التي تمس المجتمع المصري، من خلال التواصل الفعّال مع جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، ومناقشتهم في كثير من المفاهيم التي تدور بأذهانهم سواء ما يتعلق منها بجوانب فكرية أو مجتمعية او العلاقة بينهم وبين غيرهم.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد أن مثل هذه القوافل تأتي ضمن خطة الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة، والتي تعمل على بناء الإنسان المصري، وذلك بالتركيز على مجموعات تعمل تسعى لبثّ روح الأمل والتفاؤل في نفوس الناس ونبذ كل معاني اليأس التي تهدم ولا تبني، فضلًا عن التحديد الواضح لدور كل فرد في المجتمع والمهام والمسئوليات التي يعبأ بها بما يسهم في بناء الدولة المصرية ويرتقي بها ويحافظ على مقدراتها.

أوضح الأمين العام أن القوافل الدعوية للمجمع تنفذ مجموعة من البرامج تقوم على عقد لقاءات حوارية مع المواطنين وتستمع إلى أسئلة الناس وتجيب على استفساراتهم المختلفة؛ مشيرًا إلى أن مثل هذه القوافل الدعوية وما تؤديه من دور مجتمعي مهم تحقق تأثيرًا فاعلًا يؤكده تفاعل الناس معها في مختلف برامجها.