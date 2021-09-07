شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح وشبورة.. تعرف على تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة بدءا من اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى:

- طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة وباقى الأنحاء.

- شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

- تظهر السحب المنخفضة فى الصباح الباكر على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مما يساعد على تلطيف الأجواء صباحا .

- نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وفيما يلى مواعيد وتفاصيل فرص الأمطار خلال الأيام المقبلة ، كما يلى :

- الثلاثاء 7 سبتمبر:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح" على فترات متقطعة

- الأربعاء 8 سبتمبر:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح - الضبعة" على فترات متقطعة

- الخميس 9 سبتمبر:

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح" على فترات متقطعة.