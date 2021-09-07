شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية توجه المحافظات بتكثيف حملات النظافة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التنمية المحلية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا من جهود المحافظات خلال حملات النظافة بالشوارع والميادين العامة، فى محافظات: "كفر الشيخ وأسيوط و بنى سويف ومطروح و الدقهلية والفيوم"، تنفيذا لتكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية بتكثيف حملات النظافة فى المحافظات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات النظافة حفاظا على صحة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ولاستعادة الشكل الحضارى للمدن والمراكز والقرى.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أصدر حركة محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، وتضمنت تنقلات وتعيينات لحوالى 16 قيادة محلية بمحافظات القاهرة والوادى الجديد والاسماعيلية وجنوب سيناء والقليوبية وكفر الشيخ والمنيا، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة التنمية المحلية لأداء قيادات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات لضبط منظومة العمل المحلى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم عنها.

وتضمنت الحركة نقل رؤساء أحياء الشرابية وطرة والمعصرة بالقاهرة وشرق شبرا الخيمة بالقليوبية وذلك بسبب تدنى مستوى النظافة وكثرة الاشغالات فى دوائر عملهم بالأحياء، بالإضافة إلى توجيه إنذار لباقى رؤساء الأحياء بالمحافظتين لمتابعة ملف النظافة ورفع الاشغالات على مدار اليوم وعدم التراخى فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا، فيما تقرر صرف مكافأة مالية لأحياء باب الشعرية وحى غرب القاهرة والزيتون لجهودهم فى تحسين مستوى النظافة خلال الفترة الماضية.











