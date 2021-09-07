شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تبحث تعزيز التعاون مع الصومال بمجالات التنمية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس الدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقام حضورياً فى القاهرة من الفترة 5 سبتمبر وحتى 8 سبتمبر 2021، على هامش المؤتمر، عبد الوهاب أوجاس حسين أوجاس وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، بحضور السفير ألياس شيخ عمر سفير الصومال بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بين مصر والصومال في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية.

وتناول اللقاء عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الصومال ومصر في مختلف المجالات، فضلا عن فتح آفاق التعاون بين الوزارتين.

في مستهل اللقاء رحب وزير القوى العاملة بنظيره الصومالى، مؤكداً استعداد الوزارة بتقديم أوجه الدعم إلي الصومال لإعادة بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار، فيما يخص مجالات القوى العاملة، سواء في التحول الرقمي، والتفتيش العمالى، والتدريب المهني وغيرها من الأنشطة التى تقوم بها الوزارة، مؤكدا أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعاوناً مشتركاً بين البلدين علي نطاق واسع، بعد الاطلاع على احتياجات الصومال وأولويات عملها وترتيبها ، ثم تنظيم لقاءات مشتركة تجمع الطرفين لبحث آليات تنفيذها على أرض الواقع.

وكلف سعفان وكلاء الوزارة المختصين، بتقديم كل سبل الدعم والخبرات والتجارب اللازمة وإتاحتها للجانب الصومالى مع التنسيق والتواصل المستمرين بين الجانبين على مستوى كافة مجالات العمل.

من جانبه أكد وزير العمل الصومالى ، على العلاقة الوطيدة التى تجمع بين البلدين، مهنئاً الوزير بتوليه رئاسة مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية، مشيراً إلى ضرورة عقد لقاءات في المستقبل لوضع الرؤية المستقبلية لعمل الوزارتين، ونقل الخبرة العملية للدولة المصرية فى نواحى العمل والعمال للصومال، خاصة في ظل ما تعانيه من بطالة للشباب نظرا ً لعدم وجود فرص عمل لائقة أو فرص تدريب مهني ملائم.

وقدم الوزير الصومالي نبذة عن مناخ الاستثمار في الصومال، مستعرضا فرص الاستثمار الواعدة في بلاده ضمن قطاعات أساسية كالزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك، داعيا إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات التي تتميز بها بلاده، خاصة وأن الصومال لديه من الإمكانات والموارد الطبيعية ما يمكنه من أن يكون وجهة استثمارية للمستثمرين المصريين وإقامة مشاريع مع الصوماليين قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المنفعة بين الجانبين.

وثمن الوزير الصومالي الدعم الذي تقدمه مصر إلى الصومال في عدد من المجالات، وضمن جهود متواصلة للعمل على تعزيز العلاقات وتعريف المستثمرين المصريين بالفرص الاستثمارية في الصومال.

ووجه الوزير الصومالي دعوة رسمية إلى نظيره وزير القوي العاملة محمد سعفان لزيارة الصومال، وفي المقابل وجه سعفان دعوة رسمية مفتوحة إلى الوزير الصومالي لزيارة القاهرة، وتم الاتفاق على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بين الجانبين بما يلبي طموحات الشعبين المصري والصومالي.

يذكر أن وزير العمل والشئون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية يزور مصر حاليا، حيث يشارك في مؤتمر العمل العربي في دورته الـ 47 الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

