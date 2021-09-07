شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف دفعة جديدة من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعىُ رقم 354 لسنه 2021 ، بشأن بتكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 97 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من 3 أكتوبر 2021.

يتضمن القرار تكليف الذكور المعفيين من الخدمة العسكرية بشرط مرور ثلاث سنوات وتُكلف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2021، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2021.

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة، عددًا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات المختلفة ، مثل حياة كريمة، وبرنامج وعي، وفرصة، والمشروطية الصحية، و2 كفاية، ولا أمية مع تكافل، والتأمينات الاجتماعية، وأطفال بلا مأوى، ورعاية الايتام، والأسر البديلة، ورعاية المسنين، وبنك ناصر، ومحو الأمية، وتكافل وكرامة، والأسر المنتجة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة.

