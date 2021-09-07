شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة تطوير مناطق القاهرة التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الدولة فى الإهتمام بالمناطق التاريخية وعلى رأسها وسط القاهرة بما تضمع من مبانى تاريخية وذات طراز معمارى، ومن بين تلك المناطق 5 مناطق بوسط العاصمة مجاورة بمسجد الحسين.

ويرصد الخليج 365، الأعمال المقرر تنفيذها فى 5 مناطق مجاورة لمسجد الحسين فى النقاط التالية..

1- إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية.

2- إنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

3_ تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، ويشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية.

4_ إنشاء فندق، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات.

5_ استغلال المناطق الفضاء وانساء مشاريع سكنية بها.