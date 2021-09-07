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تعرف على خطة تطوير مناطق القاهرة التاريخية

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الدولة فى الإهتمام بالمناطق التاريخية وعلى رأسها وسط القاهرة بما تضمع من مبانى تاريخية وذات طراز معمارى، ومن بين تلك المناطق 5 مناطق بوسط العاصمة مجاورة بمسجد الحسين.

 

ويرصد الخليج 365، الأعمال المقرر تنفيذها فى 5 مناطق مجاورة لمسجد الحسين فى النقاط التالية..

 

1- إعادة تأهيل وترميم المنطقة السكنية حول مسجد الحسين ومنطقة خان الحسين للحرف اليدوية.

 

2- إنشاء جراج ميكانيكى وتطوير المنطقة بشارع الأزهر، ومنطقة درب اللبانة، ومنطقة باب زويلة، ومنطقة مسجد الحاكم بأمر الله.

 

3_ تأهيل وإحياء منطقة درب اللبانة، ويشمل إعادة ترميم واجهات المبانى، وإقامة عدد من المشروعات التعليمية، والثقافية.

 

4_ إنشاء فندق، وسوق تجارى، ومواقف للسيارات.

 

5_ استغلال المناطق الفضاء وانساء مشاريع سكنية بها.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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