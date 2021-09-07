شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة حلوان تنظم تدريبا عمليا للطلاب على ممارسة التغذية العلاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الصيدلة جامعة حلوان تدريب عملي للطلاب للتغذية العلاجية وذلك بالتعاون مع واحدة من كبري شركات التغذية العلاجية في العالم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وإشراف الدكتور سامح سرور عميد الكلية.

يأتي هذا التدريب في إطار جهود الكلية لتهيئة خريجييها لسوق العمل وإكسابهم المهارات والخبرات المطلوبة.

شمل التدريب التعريف بالمفاهيم الأساسية في التغذية العلاجية ودور الصيدلي الإكلينيكي داخل وحدة التغذية العلاجية ووحدة التركيبات الغذائية بالمستشفى، وسوف يستكمل التدريب داخل وحدات التغذية العلاجية ببعض مستشفيات القاهرة.

أشار الدكتور ماجد نجم فى بيان ، إلي حرص الجامعة علي توفير التدريب الملائم للطلاب، واهتمامها بالتعاون مع الشركات والمصانع لتوفير الخبرة العملية لطلابها في جميع المجالات، لتدريب الطلاب بما يدعم و يواكب احتياجات سوق العمل ومتطلباته المختلفة والتي تتطور بصورة مستمرة.

كما أوضح الدكتور سامح سرور أهمية التدريب العملي كجزء أساسي من البرنامج الدراسي للطلاب، مضيفاً أن مجال التغذية العلاجية يعد من المجالات الواعدة والهامة حيث تعمل وزارة الصحة علي إنشاء وحدات تغذية علاجية داخل كل مستشفياتها، مشيراً إلى أن التعاون مع واحدة من كبري الشركات العاملة في المجال داخل مصر والعالم يتيح للطلاب تدريب علي مستوي عالي يسهم في رفع مهاراتهم وإكسابهم ميزة نسبية داخل سوق العمل.

