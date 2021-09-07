شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة بنها ينظم ندوة لأولياء الأمور والطلاب عن برامج الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الندوة التعريفية للبرامج المميزة التى تقدمها جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع مجلس أمناء التعليم، وذلك بحضور جماهيرى كبير من أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة بمدينة العبور والمدن المجاورة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها.

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‏نظم الندوة الفريق الادارى لجامعة بنها بالعبور بقيادة الدكتور حازم عليوة القائم بعمل المدير الاكاديمى.

‎تناولت الندوة عروض تقديمية وفيديوهات تعريفي لبرامج الساعات المعتمدة التى تدرس بحرم جامعة بنها بالعبور حيث قدم فريق من المنسقين الأكاديميين نظام الدراسة ومتطلبات الالتحاق بهذه البرامج ومميزات الدراسة والمصروفات الدراسية وفرص العمل لخريجى هذه البرامج.

‎على الجانب الآخر، استعرض المدير الأكاديمى الامكانات التعليمية والخدمات التى يقدمها حرم جامعة بنها بالعبور للطلاب، والتى تحقق سبل الراحة للطلاب بالتوازى مع خدمة تعليمية متميزة.

جدير بالذكر أن جامعة بنها بالعبور تقدم 5 كليات من اعرض 10 برامج دراسية بالجامعة حيث تقدم، كلية الهندسة بشبرا برنامج هندسة الاتصالات والحاسبات وبرنامج الهندسة الكهربائية والتحكم و برنامج هندسة الطاقة والطاقة المستدامة بينما تقدم كلية العلوم برنامج الميكروبيولوجى والكيمياء الحيوية وبرنامج النانوتكنولوجى وبرنامج علوم الحوسبة والمعلوماتية.

فى ذات السياق تقدم كلية الزراعة برنامج البيوتكنولوجى وبرنامج استصلاح الأراضى الصحراوية، إضافة لذلك تتيح جامعة بنها شعبتى الحقوق والتجارة باللغة الانجليزية فى حرم الجامعة بالعبور.