شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستعرض أمام الرئيس السيسي عمليات تطوير ميناء الإسكندرية الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عمليات التطوير القائمة بميناء الإسكندرية الكبير، مؤكدا أن الميناء سيصبح درة موانئ البحر المتوسط.

كما استعرض وزير النقل خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطوير الميناء، استراتيجية تطوير النقل البحري والنهري في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن إنشاء وتشغيل "محطة تحيا مصر" متعددة الأغراض على الأرصفة بتكلفة 7 مليارات جنيه، وطاقة استيعابية من 12- 15 مليون طن، بإجمالى أطوال أرصفة 25 كم وأعماق تتراوح من 145 – 175 متر بمساحة 560 ألف متر مربع.

وأوضح "الوزير" أن إنشاء محطة تداول الصب الجاف بين رصيفي 91 و 92 بميناء الدخيلة بطول 1150 وعمق 15 متر وساحة تخزين 200 ألف م2 بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، منوها بأنه تم تعويض أصحاب العقارات في نجعى الألومنيوم وإسو".