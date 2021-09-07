شكرا لقرائتكم خبر عن 55 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان التاريخ والفيزياء دور ثان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل، قرابة 55 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة دور ثان أداء امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، حيث أوضحت الوزارة أنه يؤدى الامتحان قرابة 33158 طالب وطالبة فى مادة الفيزياء و22201 طالب وطالبة فى التاريخ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)" بإجمالي عدد 29 طالب وطالبة.

وأوضحت غرفة العلميات أن الأسئلة وصلت إلى اللجان دون أى مشكلات وتم وضعها داخل كنترول المدارس المخصصة كمقار للجان لتوزيعها على الطلاب مع بداية الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

