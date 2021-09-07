شكرا لقرائتكم خبر عن رسوم ومواعيد التظلمات الإضافية على نتيجة الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تظلمات إضافية للطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2021، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل التظلمات والمواعيد والرسوم المقررة.

ـ متاح للطالب طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة.

ـ إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة.

ـ من حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.

ـ التقديم على التظلم الإضافى إلكترونيا.

ـ التقديم على رابط التظلمات المعتاد للطالب.

ـ يبدأ التقديم من السبت 11 حتى 16 سبتمبر الجارى.

ـ بعد التقديم يتم إرسال مواعيد لتحديد موعد الإطلاع.

ـ يتم استقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

ـ يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة.

ـ يسدد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة.

ـ يسدد أيضا فى مكاتب البريد المصرى.

ـ خدمات فوري وقتي وايجي باي وسداد وضامن.

ـ وتشمل" أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال.

ـ يبدأ سداد الرسوم من الخميس 9 سبتمبر.

ـ اختيار المواد المتظلم فيها من السبت 11 سبتمبر .

ـ خصصت الوزارة رقم 19368 لتلقى الاستفسارات والشكاوى.