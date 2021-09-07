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رسوم ومواعيد التظلمات الإضافية على نتيجة الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تظلمات إضافية للطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2021، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل التظلمات والمواعيد والرسوم المقررة.

ـ متاح للطالب طلب إعادة تصحيح يدوي لأوراق الإجابة.
ـ إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة.
ـ من حق الطالب حضوره أثناء المراجعة.
ـ التقديم على التظلم الإضافى إلكترونيا.
ـ التقديم على رابط التظلمات المعتاد للطالب.
ـ يبدأ التقديم من السبت 11 حتى 16 سبتمبر الجارى.
ـ بعد التقديم يتم إرسال مواعيد لتحديد موعد الإطلاع.
ـ يتم استقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.
ـ يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة.
ـ يسدد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة.
ـ يسدد أيضا فى مكاتب البريد المصرى.
ـ خدمات فوري وقتي وايجي باي وسداد وضامن.
ـ وتشمل" أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال.
ـ يبدأ سداد الرسوم من الخميس 9 سبتمبر.
ـ اختيار المواد المتظلم فيها من السبت 11 سبتمبر .
ـ خصصت الوزارة رقم 19368 لتلقى الاستفسارات والشكاوى.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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