شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يصل ميناء الإسكندرية البحرى للاطلاع على عمليات التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى ميناء الإسكندرية البحرى، للاطلاع على عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.

كان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.، صرح بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتفقد صباح اليوم ميناء الإسكندرية البحري، ويطلع علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة.