شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز تذكرة فى القطار المكيف إلكترونيا ببطاقة الائتمان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح موقع سكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر السفر للهيئة القومية لسكك حديد مصر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان.

وخلال السطور التالية ننشر خطوات استخدام الخدمة.

1 - تسجيل مستخدم جديد: بإدخال بيانات المستخدم المتمثلة فى "اسم المستخدم - البريد الإلكترونى – الهاتف" .

2 - الدخول إلى النظام بإدخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

3 - اختيار محطة القيام ومحطة الوصول و تاريخ السفر.

4 - فى حالة وجود مقاعد متاحة يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

5 - إدخال بيانات الدفع المطلوبة فى شاشة الدفع بالبنك.

6 - يقوم النظام بعرض بيانات الحجز ويمكن طباعة البيانات كما يتم إرسالها للبريد الإلكترونى للمستخدم

فى موعد الرحلة.

7 - يتوجه المستخدم للمقعد المحدد حسب القطار و العربة ورقم المقعد فى بيانات الحجز.

8 - يقوم المستخدم بعرض بيانات الحجز للمختص فى القطار عند الطلب.