السيسي: نتائج قرار 2005 بالحفاظ على الدين العام لم تكن نتائجه مناسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن قرارا اتخذ عام 2005، بالحفاظ على الدين العام للدولة، ولم تكن النتائج مناسبة في ظل نمو سكاني وحجم طلب على العمل والتشغيل.

وأضاف السيسي، أثناء تفقد ميناء الإسكندرية: "عشان كده بقول أعمل أنا الميناء ولا حد تاني، الكلام ده ينطبق على القطار السريع، قولنا نجيب حد، لقينا الأرقام كبيرة، دخلنا إحنا".

وأوضح السيسي: أنا بتكلم على مسار بناء دولة حقيقية، فيه مسار مختلف عما كان، اللي كان مش وحش، لكن هناك مسار جديد.

وتابع السيسي: قد لا يشغل بال الناس ميناء زي دي أو طريق، لكن إحنا مع بعض مسئولين عن بلدنا لازم نعرف الكلام كويس، الميناء بتاع السخنة، ممكن نروح لسنة 2030.​