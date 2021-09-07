شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المرافق: مصر تشهد مشروعات عملاقة ومناخ استثمارى متميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام فؤاد نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للمرافق، على العلاقات القوية التي تربط "عمال مصر"مع عمال"البحرين والسودان "، موضحاً أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التنسيق والتعاون خاصة في القضايا المشتركة،وتبادل الخبرات لخدمة العمال في مصر والبحرين والسودان .

جاء ذلك خلال اجتماع عقده "نقيب المرافق"، مع يعقوب يوسف رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وعمر الباشا القيادى في الاتحاد العام لنقابالت عمال السودان، وذلك بحضور رئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى، ومدير العلاقات العربية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر حمدى عربى، ووفد من النقابة العامة للمرافق فى مصر .

ناقش اللقاء مجمل القضايا والملفات العمالية التى تخص العمال العرب، والتأكيد على أهمية تواصل النقابة العامة للمرافق وما تضمه من قطاعات هامة كـ"الكهرباء، مياه الشرب، الصرف الصحي والإسكان"، مع نظرائها في البحرين والسودان، من خلال دورات تدريبية، وأنشطة، وخلافه.

وخلال الاجتماع أكد نقيب المرافق لقيادات عمال "البحرين والسودان" على حالة الاستقرار التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يحدث الأن على أرض الواقع من مشروعات عملاقة مولدة لفرص العمل ،ومن برامج حماية للعمال لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، متطرقاً إلى مناخ الإستثمار المتميز الموجود حاليا في مصر، بعد أن نجح الشعب المصري وفي القلب منه العمال بالوقوف، والاستمرار في دعم دولتهم لمواجهة الإرهاب والإرهابيين حتى النصر عليهم.

يأتي هذا اللقاء على هامش فعاليات الدورة الـ47 لمؤتمر العمل العربى المنعقد فى مصر، والمستمر حتى 12 سبتمبر الجارى، بحضور ممثلين عن 10 اتحادات عمالية عربية، و11 اتحاد عمالي مهني عربي ، وممثلين لـ21 دولة عربية تضم 16 وزير عمل عربى، و4 رؤساء وفود و415 من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية ، وممثلو الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، واتحاد الغرف التجارية العربية ومنظمة العمل الدولية، وعدد من السادة السفراء والشخصيات البارزة.