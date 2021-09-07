شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع وصول أسئلة الفيزياء والتاريخ للجان امتحان الدور الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وصول أسئلة امتحان مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية لجان امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة صباح اليوم، حيث يؤدى فى العاشرة صباحا قرابة 33158 طالب وطالبة، امتحان الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان "التاريخ" بإجمالي 22201 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين (stem) امتحان "مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)" بإجمالي عدد 29 طالب وطالبة.



وأوضحت غرفة العلميات أن الأسئلة وصلت إلى اللجان دون أى مشكلات وتم وضعها داخل كنترول المدارس المخصصة كمقار للجان لتوزيعها على الطلاب مع بداية الامتحان.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

