شكرا لقرائتكم خبر عن كونوا على الموعد.. نبتون فى المقابلة مع الشمس وعطارد بأقصى استطالة له 14 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكون هواة الفلك 14 سبتمبر الجارى ، مع يوم استثنائى ، حيث سيكون كوكب نبتون في المقابلة مع الشمس ، حيث سيكون الكوكب الأزرق البعيد نبتون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس .

وسيكون الكوكب أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير نبتون ، علما بانه يُرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها .

وخلال نفس اليوم 14 سبتمبر ، سيكون عطارد في أكبر استطالة، حيث يكون كوكب عطارد في أكبر استطالة شرقية له تبلغ 26.8 درجة من الشمس .

وهذا الوقت سيكون هو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.